HBO hat einen offenen Casting-Aufruf gestartet, um die nächste Ginny Weasley zu finden.

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Kürzlich wurde bekannt, dass die Schauspielerin hinter Ginny Weasley trotz der bereits gedrehten ersten Staffel von HBOs Harry Potter das Studium abnimmt und Gracie Cochrane in zukünftigen Staffeln der Realverfilmung nicht das jüngste Geschwister der Weasley-Familie spielen wird.

Da HBO erwartet, neue Staffeln in ziemlich schnellem Tempo zu drehen, um sicherzustellen, dass die jungen Kinderstars während der umfangreicheren und langen Pläne, alle sieben Harry-Potter-Bücher zu adaptieren, jung bleiben, wurde nun bekannt, dass ein offener Casting-Aufruf herausgegeben wurde, um die Schauspielerin zu finden, die die Aufgaben von Ginny Weasley übernehmen wird.

Der Castingaufruf sucht nach Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren, die im Vereinigten Königreich wohnen. Da HBO sich der Inklusivität verpflichtet fühlt, besetzt es auch "ohne Rücksicht auf Ethnie, Behinderung, Rasse, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder andere gesetzlich geschützte Grundlagen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben." Da jedoch ein Großteil der bereits besetzten Weasley-Familie kaukasisch mit tiefroten Haaren ist, können wir nur annehmen, dass HBO für diese nächste Ginny Weasley eine ähnliche Zielgruppe anspricht.