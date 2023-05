HBO gibt ein Update zu den Shows im WGA-Autorenstreik

HQ

Nachdem Succession zu Ende gegangen ist, wendet sich HBO seiner neuen Generation von Serien zu, um seinen nächsten großen Hit zu finden - einen Nachfolger, wenn man so will.

Es ist kein Geheimnis, dass The Last Of Us, House Of The Dragon, and The White Lotus alle Smash-Hits waren, und HBO ist sehr daran interessiert, ein stetiges Tempo der Veröffentlichung dieser Projekte beizubehalten, aber ihr Schwung könnte durch den WGA-Autorenstreik gebrochen werden.

Francesca Orsi, ein Top-Executive Producer bei HBO,, hat einen Einblick gegeben, was hinter den Türen des Studios vor sich geht.

Orsi sagte: "Während im Moment alles feststeht, bin ich hoffnungsvoll, dass wir uns früher oder später einigen können.

"Andernfalls müssen wir beurteilen, was das Ende des Zeitplans für 2024 ist, was die Shows sind, die für 2025 geliefert werden.

"Zum jetzigen Zeitpunkt wären die Sendungen, die ich ausstrahlen möchte, nicht unbedingt fertig, wenn dieser Streik sechs bis neun Monate dauert. Also ja, das ist eine große Frage für uns, aber ich denke, wir werden diesen Weg überqueren, sobald wir dazu kommen."

Das Schreiben an neuen Serien von The Last Of Us and The White Lotus ist aufgrund des Streiks zum Stillstand gekommen. Darüber hinaus wurden auch die Arbeiten an Game of Thrones Spin-off A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight eingestellt.

Orsi fuhr fort: "Wir haben The Last of Us für einige Zeit im Jahr 2025 in Betracht gezogen, und The White Lotus wollte idealerweise im Jahr 2024 gehen, aber es gibt einige Fragen über den Zeitpunkt des Streiks."

Was Succession betrifft, so hofft der Schriftsteller Jesse Armstrong, Orsi, in Zukunft wieder mit ihm zusammenzuarbeiten: "Es ist vielleicht traurig, dass ich nicht die Möglichkeit habe, etwas mit ihm aufzubauen - zumindest nicht im Moment.

"Ich bin mir nicht sicher, was er als nächstes tun wird, und ich freue mich darauf, nach dem Autorenstreik mit ihm zusammenzusitzen und zu sehen, was er gerne tun würde.

"Er ist ein origineller Denker, und ich habe keinen Zweifel daran, dass er uns irgendwann beeindrucken und mit etwas Neuem noch einmal bewegen wird."

Auf jeden Fall ist es laut Orsi eine schwierige Zeit für Studios und Autoren gleichermaßen, aber es ist nicht alles Untergang und Düsternis.

Orsi sagte: "Alles, was ich sagen kann, ist, dass es meine Aufgabe ist, nicht nur Mutter zu sein, sondern auch durch den künstlerischen Prozess genährt zu werden, und es ist meine Beziehung zu Schriftstellern, die mich antreibt und nährt.

"Also, befinden wir uns in einer traurigen Zeit? Spüren wir den Stress und die mangelnde Zusammenarbeit im Moment? Absolut.

"Davon abgesehen haben wir vor dem Streik am 1. Mai Hunderte und Aberhunderte von Drehbüchern erhalten, es war also keine ruhige Zeit.

"In den letzten Wochen steckte so viel Material im Sumpf, an dem ich arbeite und das ich durcharbeite. Ich beschäftige mich zwar nicht mit Schriftstellern, aber ich arbeite immer noch so, als ob auch das vorübergehen würde, und ich werde bald wieder mit ihnen arbeiten."