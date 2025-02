HBO geht davon aus, dass The Last of Us vier Staffeln dauern wird

HQ

Während viele Leute The Last of Us bei der Erstausstrahlung liebten, fragten sich die Fans bei der Tatsache, dass die Serie so nah am Originalspiel ist, wie lange HBO noch Staffeln machen würde, da ihnen schließlich die Spielgeschichte ausgehen würde.

Im Gespräch mit Deadline sagte HBO-Vizepräsidentin Francesca Orsi, dass die Serie wahrscheinlich vier Staffeln lang laufen wird. "Wir haben keinen vollständigen oder endgültigen Plan, aber ich denke, es sieht nach vier Saisons aus. Ich möchte das nicht bestätigen, aber es sieht so aus, als ob diese Saison und dann zwei weitere Saisons danach und wir sind fertig", sagte sie.

Obwohl sie zögert, sich auf etwas festzulegen, scheint es auch der Fall zu sein, dass vier Staffeln der Gesamtplan für die Showrunner sind. Wir müssen abwarten, wie lange sich die Ereignisse von The Last of Us: Part II in einem Serienformat erstrecken können und ob HBO danach Pläne für eine originellere Geschichte hat.