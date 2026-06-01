HBO bestätigt offiziell, dass Euphoria s Staffelfinale für Staffel 3 tatsächlich das Serienfinale ist

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Das gestrige Finale von Euphoria Staffel 3 war auch das Serienfinale, wie HBO bestätigt hat, da Sam Levinsons drogen- und sexgeladenes Drama zu einem entscheidenden Abschluss findet. Die offizielle Ankündigung stammt von Levinson selbst und wurde später vom Fernsehsender wiederholt.

Wie Variety anmerkt, sollte das viele nicht überraschen. Nach zwei starken Saisons 2019 und 2022 schien der Weg zu Staffel 3 länger denn je. Die Stars der Show wuchsen weit über ihre Blase hinaus, wobei Größen wie Sydney Sweeney und Jacob Elordi scheinbar alle zwei Tage für Filme und andere Projekte gerufen wurden. Auch Zendaya blieb eine unglaublich beschäftigte Biene und bemerkte in Interviews, dass sie glaubte, die dritte Staffel werde die letzte sein.

Im Vergleich zur Wartezeit zwischen Staffel 1 und 2 war die Zeit zwischen Staffel 2 und 3 nicht viel länger, aber es fühlte sich sehr so an, als hätte sich die Welt von Euphoria entfernt. Zumindest hatte das seine Besetzung getan. Die Rückkehr der letzten Staffel war fast wie ein einmaliges Wiedersehen, aber zumindest gab es Levinson die Chance, seine Geschichte dort zu lassen, wo er sie haben will. Derzeit gibt es keine Pläne für eine vierte Staffel, aber Levinson hat gesagt, dass er jede Staffel schreibt, als wäre sie die letzte, also findet er vielleicht eines Tages einen Weg, uns zurück in die Welt von Euphoria zu holen.