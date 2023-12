HBO bestätigt, dass The Last of Us Staffel 2 im Jahr 2025 erscheinen wird

HQ

Die SAG-AFTRA und die Autorenstreiks haben sich natürlich auf die Produktion der meisten TV-Shows ausgewirkt, aber einige von euch haben immer noch gehofft, dass wir die zweite Staffel von HBOs The Last of Us Ende 2024 bekommen würden, als bestätigt wurde, dass die Dreharbeiten Anfang nächsten Jahres beginnen werden. Diese Hoffnungen haben sich nun zerschlagen.

HBO hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der zeigen soll, dass 2024 ein äußerst aufregendes Jahr für diejenigen von uns sein wird, die Max abonniert haben, da wir uns auf The Penguin, True Detective: Night Country, die zweite Staffel von House of the Dragon und vieles mehr freuen können. Leider endet es damit, dass einige der Serien angepriesen werden, auf die wir uns im Jahr 2025 freuen können, und das erste, was auf dieser Liste steht, ist The Last of Us Staffel 2. Wir erfahren nichts Genaueres als das Jahr, also ist es möglich, dass wir die Fortsetzung der Geschichte von Joel und Ellie im Januar bekommen, um den zweiten Jahrestag der ersten Staffel zu feiern.