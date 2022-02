Hazelight verkauft It Takes Two über 5 Millionen Mal

Josef Fares kommentiert Game Awards und NFT-Trend am 27. Dezember 2021 um 18:51 NEWS. Von Jonas Mäki Der Producer Josef Fares von Hazelight (It Takes Two) kommentierte in einem Interview mit der Washington Post aktuelle und vergangene Branchen-Trends. Zum einen sprach er...

Ist eine Fortsetzung von It Takes Two denkbar? am 22. Dezember 2021 um 02:28 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu Josef Fares und sein Team bei Hazelight haben noch nie eine Fortsetzung gemacht. Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out und It Takes Two waren jeweils in sich...