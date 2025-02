Hazelight-Regisseur teasert It Takes Two Fortsetzung an

HQ

Von Brothers: A Tale of Two Sons bis hin zu Split Fiction hat Hazelight-Gründer und -Regisseur Josef Fares eine starke Liste von Abenteuer-Koop-Spielen zusammengestellt, aber vielleicht ist keines denkwürdiger als It Takes Two. Das Spiel räumte 2021 bei Preisverleihungen ab und hat sich bis heute über 20 Millionen Mal verkauft.

Sollte es zu einer Fortsetzung kommen, würde das sicherlich vielen Fans gefallen, was Fares sicherlich bewusst ist. In einem Interview mit MinnMax neckte Fares die Idee einer Fortsetzung des Spiels und sagte, dass dies sicherlich nicht ausgeschlossen sei.

"Bei Hazelight weiß man nie, wie die Zukunft aussieht", sagte er. In gewisser Weise kennen wir jedoch zumindest die unmittelbare Zukunft von Hazelight, nämlich Split Fiction, das kommende Koop-Abenteuerspiel, in dem zwei Autoren in eine Simulation ihrer eigenen Geschichten geworfen werden. Danach müssen wir abwarten und sehen, aber was auch immer Fares tut, er wird mit Sicherheit die gleiche Leidenschaft mitbringen, die er in den letzten 12 Jahren bei der Veröffentlichung von Spielen hatte.