Hazelight hat bereits mit der Entwicklung ihres nächsten Spiels begonnen

Split Fiction hatte einen hervorragenden Start, egal ob es sich um Medienberichte, die Anzahl der gleichzeitigen Spieler auf Steam oder sogar die Verkaufszahlen handelt. Und nachdem er das geliefert hatte, sollte man meinen, Hazelight-Chef Josef Fares hätte sich für einen wohlverdienten Urlaub niedergelassen.

Aber... Das scheint jedenfalls nicht der Fall zu sein. In einem Interview mit Skill Up sagt Fares, dass er bereits mit der Entwicklung seines nächsten Projekts in vollem Gange ist:

"Split Fiction ist das am besten aufgenommene Spiel, das wir je gemacht haben, alle sind super glücklich, aber ich bin so voll fokussiert und aufgeregt auf das nächste Ding, dass wir schon angefangen haben."

Allerdings werden wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre warten müssen, um herauszufinden, was es ist. Zwischen It Takes Two und Split Fiction sind vier Jahre vergangen, und wenn es dieses Mal so ist, wird es 2029 sein, wenn wir mit ziemlicher Sicherheit sowohl PlayStation 5 als auch Xbox Series S/X in den Ruhestand geschickt haben, um stattdessen auf ihren jeweiligen Nachfolgern zu spielen.