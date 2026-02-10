Hazelight hat begonnen, Motion-Capture-Arbeiten für seinen nächsten Titel zu machen.

Vor etwas mehr als einem Jahr berichteten wir, dass Hazelight, der Entwickler hinter It Takes Two und Split Fiction, mit der Entwicklung seines nächsten Spiels begonnen hat. Gründer Josef Fares sagte damals, er sei "voll fokussiert und aufgeregt auf das nächste", aber seitdem haben wir nichts mehr gehört.

Die Entwicklung schreitet jedoch eindeutig voran, und das schwedische Unternehmen scheint einen weiten Weg zurückgelegt zu haben, denn Fares hat sich nun zu X gewandt, um ein Foto von sich in einem Mocap-Studio zu zeigen, wo wir drei Personen in Mocap-Anzügen hinter ihm sehen können. Leider hat Fares absichtlich seinen Arm vor ihre Gesichter ausgestreckt, sodass wir nicht wissen, wer sie sind. Wir glauben jedoch, dass wir erraten können, dass es zwei Frauen und ein Mann sind.

Heißt das, wir können uns im nächsten Spiel auf Koop für bis zu drei Personen freuen? Wenn ja, wäre es das erste Mal, dass Hazelight dieses Gebiet betritt, und nachdem er den Koop für zwei Personen revolutioniert hat, wäre es sicherlich interessant zu sehen, was Fares und das Team mit einem Trio erreichen können.

Wir haben kürzlich mit Fares über die Zukunft gesprochen, und obwohl er uns keine Hinweise darauf geben konnte, sagte er, es werde "verdammt fantastisch auf der nächsten Ebene" sein, also scheint es etwas zu sein, das man im Auge behalten sollte.