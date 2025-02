Hazelight-Gründer Josef Fares überrascht schwedischen Biathlon-Star mit großer Geldsumme

HQ

Ella Halvarsson ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, aber nach einer doppelten WM-Medaille in der Schweiz letzte Woche ist sie derzeit eine der am meisten diskutierten Personen Schwedens. Doch Biathlon ist nicht die einfachste Sportart, von der man leben kann und als sie die Talkshow Carina Bergfeldt besuchte, erzählte sie, dass man mit ihrem Geld nicht viel mehr als Essen kaufen kann.

Ein weiterer Gast in der Show war Hazelight-Gründer Josef Fares, der sich nach dem Erfolg der Spiele seines Unternehmens, insbesondere der It Takes Two, in Bargeld sonnt. Halvarsson wandte sich an Fares und sagte scherzhaft:

"Es sind keine 100 Millionen auf dem Konto."

Fares wirkte ein wenig verdutzt und fragte schnell, was sie bekommen hatte, was umgerechnet 30.000 Euro entsprach, aber dann gibt es noch eine hohe schwedische Steuer darauf. Er antwortete:

"Aber ich kann es jetzt im Fernsehen sagen. Was auch immer du rausgeholt hast, du wirst es von mir bekommen. Versprochen. Schütteln Sie ihm die Hand, hundertprozentig."

Dann legte er nach: "Du bist so verdammt wunderbar"... Und so geschah es anscheinend. In einer Programmpause überwies Fares das Geld an Halvarsson, die freudig kommentierte, dass sie gerne mehr Talkshows mit Fares machen würde.

