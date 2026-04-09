Hazelight feiert die erstaunliche Leistung, 50 Millionen Spiele zu veröffentlichen

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Der Entwickler Hazelight ist vielleicht eine der besten Erfolgsgeschichten in der modernen Videospielentwicklung, da das schwedische Studio unter der Leitung von Josef Fares, das sich überwiegend auf Koop-Titel konzentriert, in letzter Zeit immer wieder Hit um Hit liefert.

Zu diesem Zweck hat das Studio ein Update zu seinen Verkaufszahlen veröffentlicht und darauf hingewiesen, dass es gerade den enormen Meilenstein überschritten hat, 50 Millionen Spiele in seinem gesamten Portfolio zu veröffentlichen.

Wie erwartet, angesichts der enormen Reichweite von It Takes Two, führt der Titel 2021 mit satte 30 Millionen verkauften Einheiten an, aber auch die anderen Projekte laufen gut: A Way Out verkauft seit seinem Debüt vor acht Jahren 13 Millionen Einheiten, und Split Fiction bereits sieben Millionen verkaufte Exemplare, Nur nach einem Jahr auf dem Markt.

Glückwunsch, Hazelight!