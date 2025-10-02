Hazbin Hotel Staffel 2 rüstet sich für den Krieg

HQ

Können Menschen, die sich in der Hölle befinden, erlöst werden? Nun, es scheint, dass die Prinzessin der Hölle selbst daran glaubt, dass sie es können, denn wir haben eine ganze Zeichentrickserie, die genau dieser Prämisse gewidmet ist, in Hazbin Hotel.

Am 29. Oktober startet Staffel 2, in der wir sehen, wie der Ruf des Hotels von den Bewohnern der Hölle, die viel lieber böse bleiben, genutzt wird, um einen Krieg mit dem Himmel zu beginnen. Es mag wie ein Höhepunkt des Konflikts erscheinen, aber wir wissen, dass wir auch eine dritte und vierte Staffel auf Prime Video haben, also wird noch viel mehr kommen.