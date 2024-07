Hayley Atwell spricht Lara Croft in Dead by Daylight

HQ

Am Dienstag wurde Lara Croft endlich in Dead by Daylight veröffentlicht und sie ist der siebte Charakter, der seine eigenen Voicelines im Spiel hat (einige andere sind Ash aus Evil Dead, Alan Wake aus der gleichnamigen Spielserie und Nicolas Cage). Laras Aussehen und Hintergrundgeschichte basieren auf dem Reboot von 2013 Crystal Dynamics, aber Camilla Luddingtons Stimme wird im Spiel nicht verwendet. Genauso wenig wie Angelina Jolie, Shelley Blond oder Alicia Vikander.

Die Version von Dead by Daylight wird von niemand geringerem als Hayley Atwell gesprochen, und es wird nicht das einzige Mal sein, dass Atwell ihr seine Stimme leiht. Am 10. Oktober feiert die animierte TV-Serie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft auf Netflix Premiere, und Atwells Stimme wird auch hier als Lara Croft zum Einsatz kommen. Wenn Sie das Spiel also kürzlich gespielt haben und sich gefragt haben, wessen Stimme Sie eigentlich hören, haben Sie jetzt die Antwort.