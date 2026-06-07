Hayley Atwell hat es nach Albion geschafft, Playground enthüllt Fable s genaues Veröffentlichungsdatum im Februar

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Wir wussten, dass wir mit einem Blick auf Fable im Rahmen der Xbox Games Showcase rechnen konnten, und genau das haben wir bekommen. Das zweite Projekt der Ausstrahlung wurde schließlich das mit Spannung erwartete Playground-RPG und bot einen neuen Trailer, der enthüllte, dass Hayley Atwell scheinbar als eine weitere Figur ins Spiel gestoßen ist, die glaubt, sie sei der Held dieser Geschichte...

Hinzu kam hinzu, dass der Trailer sogar bestätigte, dass der Bösewicht des Originals Fable auch im kommenden Titel eine Rolle spielt, da der Jack of Blades direkt am Ende des Trailers auftauchte. Wie sie in die größere Erzählung passen, ist unklar, aber offensichtlich wird Playground mit diesem Reboot dem Vermächtnis von Fable Tribut zollen.

Darüber hinaus endete der Trailer mit dem genauen Veröffentlichungsdatum für Fable. Nach der jüngsten Verzögerung auf Februar wurde nun bestätigt, dass Fable genau am 23. Februar 2027 auf PC (einschließlich Steam), Xbox Series X/S und sogar PS5 erscheinen wird. Ja, Fable wird ein plattformübergreifendes Debüt bekommen, im Gegensatz zu Gears of War: E-Day.

Sehen Sie sich unten den neuesten Trailer zu Fable an.