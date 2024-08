Hayden Panittiere versucht, eine Kindesentführung in Amber Alert zu stoppen

Wenn Sie auf der Suche nach einem spannenden Film sind, den Sie bald sehen können, haben wir vielleicht eine Option. Lionsgate hat den ersten Trailer zu Amber Alert veröffentlicht, einem Film, in dem eine einfache Mitfahrgelegenheit einen viel düstereren Ton annimmt, als der Fahrer und der Beifahrer nach einem Pop-up-Fenster auf ihren Handys erkennen, dass sie einem Auto folgen könnten, in dem sich ein Entführer und ein entführtes Kind befinden.

In dem Film spielen Hayden Panittiere den Beifahrer und Tyler James Williams den Fahrer, und da Amber Alert am 27. September in ausgewählten Kinos und auf Abruf debütieren wird, können Sie den Trailer und die vollständige Zusammenfassung unten sehen.

"Eine gewöhnliche Mitfahrgelegenheit wird zu einem Katz-und-Maus-Spiel mit hohem Einsatz, als Jaq (Hayden Panettiere) und Shane (Tyler James Williams) eine Warnung über eine Kindesentführung auf ihren Handys erhalten. Als Jaq und Shane schnell feststellen, dass sie hinter einem Auto sitzen, das auf die Beschreibung des Entführers passt, rennen sie verzweifelt gegen die Zeit, um das Leben des Kindes zu retten."