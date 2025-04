Hayden Christensen würde "gerne weitermachen" und Darth Vader spielen

HQ

Am Wochenende wurde bestätigt, dass die Arbeiten an der zweiten Staffel von Ahsoka in vollem Gange sind und dass ihr alter Meister, Anakin Skywalker, darin mitspielen wird - wieder gespielt von Hayden Christensen. Aber vielleicht werden wir ihn in Zukunft in mehr Star Wars-Kontexten sehen, zumindest wenn er sich entscheiden darf.

Christensen möchte unbedingt wieder Darth Vader spielen, und in einem Interview mit ComicBook.com sagte er:

"Es gibt noch vieles, was wir mit Vader erforschen könnten. Ich denke, da wir aufgehört haben, nach Episode III, und allem, was er unter einen Hut bringen muss, nachdem er in dieser neuen Version seiner selbst gefangen ist, gibt es einfach eine Menge sehr reichhaltiger Geschichten, die wir noch erzählen könnten."

Wenn das passiert, ist er bereit und sagt deutlich, dass er wieder den schwarzen Anzug anziehen möchte:

"Ich würde gerne damit weitermachen, und hoffentlich werden wir mehr davon machen können."

Da werden wir definitiv nicht nein sagen. Was denkst du?