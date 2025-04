Hayden Christensen wird in der nächsten Staffel von Ahsoka

HQ

Nächste Woche beginnt die Produktion der zweiten Staffel der Serie Ahsoka. Während der Star Wars Celebration wurde enthüllt, dass Hayden Christensen in der kommenden Staffel erneut als Anakin Skywalker zu sehen sein wird. Wir haben auch erfahren, dass kein Geringerer als Admiral Ackbar einen Auftritt haben wird, und laut dem Schöpfer der Serie, Dave Filoni, wird er in einen Kampf mit niemand Geringerem als Thrawn geraten.

Filoni scherzte auch darüber, wie schwer es war, sich davon abzuhalten, Ackbars berühmtesten Satz zu schreiben:

"Es hat mich all meine Mühe gekostet, nicht die Zeile zu schreiben: 'Es ist eine Falle!' Denn ich denke, das kann ich nicht, das wäre so lahm. Denn dieser Typ kann nicht immer in Fallen geraten. Man sollte meinen, dass er es dieses Mal sehen würde."

Wie wir bereits berichtet haben, wird Rory McCann nach dem Tod von Ray Stevenson die Rolle des Baylan Skoll übernehmen. Während der Star Wars Celebration sprach Dave Filoni über die Schwierigkeit, Ray zu verlieren:

"Staffel 2 war vorhersehbar eine große Herausforderung, weil wir Ray verloren haben. Ich kannte Ray, weil ich mit ihm an der Synchronstimme gearbeitet hatte. Es war eine Herausforderung für mich, eine Zeit lang weiterzumachen. Aber ich habe mit Jon und Rosario eine wunderbare Selbsthilfegruppe."

Über die Entscheidung, die Figur mit einem neuen Schauspieler fortzusetzen, sagte Filoni:

"Ich habe einen Weg gefunden - ich hatte Ray in meinem Kopf. Ich bin dankbar für all die Gespräche, die ich mit ihm über Baylan geführt habe. Also verstand ich, was zu tun war, es dauerte nur eine Weile, bis ich dort ankam. Ich bin jetzt sehr zuversichtlich, dass Ray mit der Richtung, die wir eingeschlagen haben, zufrieden sein wird. Das Zeichen soll in jeder Hinsicht die Parallele zu Ahsoka sein. Wenn es ein Licht gibt, dann gibt es auch ein Dunkel, und Baylan repräsentiert eine andere Reise für einen Jedi – so wie du (Rosario) jemanden vertrittst, der den Orden verlassen hat, so hat er es auch getan. Das ist eine Parallele, die fortgesetzt werden muss."