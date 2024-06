Hayden Christensen verrät, wie es war, das Darth Vader-Kostüm zu tragen

HQ

Hayden Christensen verkörperte den ikonischen Bösewicht Anakin Skywalker/Darth Vader erst als Obi-Wan 2022 und davor in den Filmen Star Wars Episode II: Angriff der Klonkrieger und Star Wars Episode III: Die Rache der Sith, aber er hat bis jetzt noch nie wirklich darüber gesprochen, das klassische Darth-Vader-Kostüm zu tragen. Christensen, der sein Debüt in Star Wars Episode II: Angriff der Klonkrieger gab, verrät auch, dass er es zunächst gar nicht tragen sollte, aber schließlich gelang es ihm, George Lucas davon zu überzeugen, der dann auch einen Anzug für ihn anfertigen ließ, der etwas besser passte als der von David Prowes.

Hayden Christensen (über GQ):

"Ich fand heraus, dass sie nicht vorhatten, mich im Darth-Vader-Anzug zu haben, und ich war ein wenig enttäuscht darüber. Also sprach ich mit George Lucas und fragte ihn, und er war so freundlich, ihm entgegenzukommen. Ich denke, es hat etwas Schönes zu wissen, dass es auch der Schauspieler im Kostüm ist, aber es war wirklich nur zu meinem Vorteil. Es war eine Herausforderung, sich im Anzug zu bewegen, und ich sagte zu George, ich sagte: "Schau, ich weiß nicht, ob ich mich so gut bewegen kann, wie ich dachte, dass ich es könnte." Und er sagte: "Es ist okay, es soll dein erstes Mal in dem Anzug sein, also wenn es ein wenig starr und unangenehm ist, Er sagte, das ist eigentlich eine gute Sache."

Wenn der Helm aufgesetzt wird und man einfach komplett in diesem Kostüm eingeschlossen ist, war es eine bemerkenswerte Erfahrung, einfach weil man die Reaktion der Leute sehen konnte, als sie Vader zum ersten Mal sahen. Menschen, die normalerweise sehr durchsetzungsfähig waren, wurden etwas schüchterner und wollten keinen Blickkontakt mit dir aufnehmen. Ich hatte viel Spaß damit."