Hayden Christensen glaubte, dass Star Wars "keine Möglichkeit" sei, nachdem Gerüchte über Konkurrenz durch Leonardo DiCaprio entstanden waren

Hayden Christensen hat die überraschende Enthüllung gemacht, dass er glaubte, dass er die Rolle des Anakin Skywalker an Leonardo DiCaprio verlieren würde.

In einem Interview mit Empire gestand er kürzlich, dass er dachte, dass seine Chancen zunichte gemacht wurden, als er Gerüchte hörte, dass DiCaprio im Rennen sei. "Das hat mich in meinem Gedanken bestätigt, dass die Rolle an einen anderen Schauspieler gehen würde", sagte er. "Während des gesamten Vorsprechens habe ich mir vom ersten Tag an gesagt, dass ich die Rolle nicht bekommen würde. Es war einfach keine Möglichkeit. Und ich denke, das hat mir wahrscheinlich sehr geholfen, weil es mich in vielerlei Hinsicht befreit hat. Und so war es wirklich eine Überraschung für mich, als ich die Rolle bekam."

DiCaprio verriet in einem Interview mit ShortList im Jahr 2015, dass George Lucas ihm die Rolle angeboten hatte, aber er lehnte ab und gab zu, dass er sich "einfach nicht bereit fühlte, diesen Tauchgang zu wagen"

Im selben Interview mit Empire gab Christensen auch zu, seinem Agenten gesagt zu haben: "Gibt es vielleicht eine andere Rolle, die sie gerade casten, für die du mich vorschlagen kannst? Denn Anakin scheint irgendwie unerreichbar zu sein."

Egal, ob man die Prequel-Trilogie liebt oder hasst, es ist wirklich schwierig, sich einen anderen Schauspieler in der Rolle des Anakin vorzustellen.