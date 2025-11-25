Hayden "Anakin" Christensen sagt, Rogue One sei Disneys bester Star Wars-Film

Welcher Star Wars Film ist letztlich der beste? Natürlich gibt es keine objektive Antwort, aber The Empire Strikes Back gilt allgemein als eine der bekanntesten. Eine Person, die dieser Einschätzung zustimmt, ist Hayden Christensen, der Anakin Skywalker in der Prequel-Trilogie spielte (und anschließend Darth Vader in der Obi-Wan Kenobi Reihe unter anderem).

Bei Fan Expo Chicago wurde er gefragt, welcher Star Wars Film ihm am besten gefiel, und er antwortete The Empire Strikes Back. Aber er nutzte auch die Gelegenheit, zu verraten, welcher der neueren Filme (also die von Disney produzierten) sein Favorit ist, was offenbar Rogue One ist, wobei Darth Vader für ihn ein wichtiger Faktor zu sein scheint:

"Ich liebe Rogue One, ich fand, das fängt wirklich das Wesen dessen ein, was Star Wars sein soll, und ich liebte, wie sie Darth Vader dargestellt haben."

Was hältst du von Christensens Wahl? Welcher der sechs Originalfilme gefällt Ihnen am besten und welcher ist der beste der Disney-Produktionen?