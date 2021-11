Hayao Miyazaki spricht über seinen neuen Spielfilm bei Studio Ghibli

HQ

Hayao Miyazaki, der Mitbegründer des Produktionsstudios Ghibli und wahrscheinlich auch das bekannteste Gesicht des berühmten Anime-Teams, möchte noch einen letzten Film drehen. In einem Interview mit der New York Times erklärte der Japaner, dass er nun an einer Interpretation des berühmten Buches "How do you live?" aus dem Jahr 1937 arbeitet.

Miyazaki selbst beschreibt den Film als eine großangelegte Fantasie. Die Handlung beschäftig sich mit einem 15-jährigen Jungen, der zum ersten Mal durch die Stadt Tokyo wandert und dabei eine sehr überwältigende Erfahrung macht:

"Das beobachtende Selbst, das Selbs, [das] beobachtet wird, und das Selbst, das sich all dessen bewusst wird - das Selbst, das sich aus der Ferne selbst beobachtet; all diese verschiedenen Selbsts überlagerten sich in seinem Herzen, und plötzlich begann ihm schwindelig zu werden."

Hayao Miyazaki ist eine Legende in der Anime- und Filmwelt, der uns in seinen Lebjahren bereits viele unvergessliche Arbeiten präsentiert hat. Noch bevor er 1985 Studio Ghibli gründete, hat er mehrere Jahrzehnte lang Filme produziert.