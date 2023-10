Hayao Miyazaki arbeitet bereits an seinem nächsten Film

HQ

Hayao Miyazaki, einer der legendärsten Animatoren aller Zeiten, arbeitet an seinem nächsten Film. Eine Zeit lang behauptete er, dass Der Junge und der Reiher sein letzter Film sein würde, aber es scheint, dass das Filmfieber diese Legende einfach nicht verlassen hat.

Der Produzent von Studio Ghibli, Toshio Suzuki, sprach mit der französischen Zeitung Liberation, wo er sagte, dass der Filmemacher "jeden Tag an dieses neue Projekt denkt". Obwohl Miyazaki 82 Jahre alt ist, scheint er nicht die Absicht zu haben, langsamer zu werden.

"Ich kann ihn nicht mehr aufhalten" Suzuki fuhr fort. Wir sind uns nicht sicher, was genau Miyazaki vorhat, und hier in Europa warten wir immer noch auf die Veröffentlichung von The Boy and the Heron, also bevor wir uns auf ein anderes Projekt einlassen können, würden wir vor allem gerne sehen, was Miyazakis angeblicher "letzter Film" sein sollte.