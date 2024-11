Hawkeye füllt den Hanzo-Slot in Marvel Rivals Er wird am 6. Dezember zusammen mit den 32 anderen Charakteren in die Liste aufgenommen.

HQ Die Veröffentlichung von Marvel Rivals ist nicht mehr weit entfernt, und Neteases Overwatch-Herausforderer sieht bisher wie ein solider teambasierter Shooter aus, mit dem Vorteil, dass Charaktere aus dem Marvel-Universum sofort erkennbar sind. Der neueste Charakter in der Liste ist Hawkeye. Wenn man bedenkt, dass Hawkeye ein Scharfschütze ist, der einen Bogen schwingt, füllt er den Hanzo-Platz im Team aus. Anstatt jedoch einen massiven Drachen auszuschalten, hilft sich Hawkeye selbst mit Gadgets und Spielereien, um die Superkräfte im gegnerischen Team zu übertreffen. Wenn Sie sich gerne zurücklehnen und Clip-würdige Porträtfotos machen, sollten Sie Hawkeye ausprobieren. Sehen Sie ihn im Video unten in Aktion: HQ