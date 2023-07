Hawaii ist der "perfekte Ort" oder The Crew Motorfests Playlist-Erlebnis, sagt Ubisoft

HQ

Später in diesem Jahr werden Autofanatiker nach Hawaii reisen, um das nächste Kapitel in Ubisofts The Crew-Serie zu erleben. Dieser Titel, der als The Crew Motorfest bekannt ist, scheint Schattierungen von Forza Horizon zu haben, da er sich um ein Festival für Motorheads dreht, das in einer offenen Welt spielt, in der alle möglichen Süßigkeiten und Leckereien verstreut sind.

Während ich kürzlich die Gelegenheit hatte, The Crew Motorfest in Los Angeles zu spielen, hatte ich auch die Gelegenheit, mich mit ein paar Entwicklern von Ubisofts Ivory Tower zu treffen, um mehr über dieses Rennerlebnis zu erfahren.

Während dieses Interviews, das ihr euch unten in voller Länge ansehen könnt, habe ich Senior Creative Director Stéphane Beley gefragt, warum das Team Hawaii als Austragungsort für das Spiel ausgewählt hat.

"Wir haben uns für Hawaii entschieden, weil es für uns der perfekte Ort war. Es ist wirklich ein spielerischer Spielplatz, auf dem Sie alle Arten von Fahrzeugen so einfach genießen können. Es ist wirklich der perfekte Ort für alle", sagte Beley.

"Es gibt so viele verschiedene Biome zu erforschen und zu entdecken. Sie rasen durch die Straßen von Honolulu oder erleben einfach Abenteuer tief durch den üppigen Regenwald oder Sie gehen zum Vulkan oder an den Strand. Es gibt wirklich so viele Orte zu entdecken, aber für uns war es der perfekte Ort für das Playlists-Erlebnis, um all diese Vielfalt der Autokultur auf einer wunderschönen Insel mit wunderschönen Grafiken zu nutzen."

The Crew Motorfest erscheint am 14. September 2023 für PC, PlayStation und Xbox.