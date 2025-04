HQ

Wenn man die immense Finanzierung, die Netflix bietet, mit der Starpower von Tom Hardy und dem Action-Regisseur-Stammbaum von The Raid und Gangs of London 's Gareth Evans kombiniert, könnte man auf dem Papier meinen, dass nicht viel schief gehen kann. Diese drei Säulen halten einen düsteren Krimi-Actionstreifen aufrecht, in dem Hardy einen korrupten und ergrauten Detektiv spielt, der darum kämpft, den Sohn eines gebeugten Politikers aus der Triade zu retten, eine Geschichte, die letztendlich alle Arten von Korruption ins Rampenlicht rückt, die durch eine höllische Stadt sickern, die am besten als ein Gotham ohne Batman beschrieben werden kann. Ja, in der Theorie ist die Idee und der Rückhalt hinter Havoc fast die perfekte Aktionsformel. Es ist nur so schade, dass es nie sein wahres Potenzial ausschöpft.

HQ

Havoc ist ein gutes Beispiel für einen Film, der einfach die Kerndinge falsch macht. Es gibt Ideen und Teile des Films, die gut funktionieren und unterhalten, aber dann gibt es einige andere Momente und stilistische Entscheidungen, die ihn wirklich zurückhalten und ihn ins Wanken bringen.

Die Struktur dieses Films ist zum einen ein Missstand. Der erste Akt ist von Anfang bis Ende eine ziemlich mittelmäßige Angelegenheit. Der Eröffnungsteil liefert eine Fahrzeugüberfall-Sequenz, die intensiv wäre, wenn sie nicht vollständig aus unterdurchschnittlichen CG-Animationen erstellt worden wäre, die aussehen, als gehöre sie in eine Zwischensequenz in einem Kane & Lynch Spiel aus den späten 2000er Jahren... Es ist einfach schwer zu verdauen und zu verdauen und macht Havoc wirklich nicht zu etwas, an das man viel Glauben haben kann. Aber dann, kurz nachdem du Hardys ruppigen Walker kennengelernt hast, wirst du in nur wenigen Augenblicken mit seinem Platz in der Welt und seiner Persönlichkeit vertraut, und wieder einmal gibt dir Havoc einen Grund zu glauben.

Werbung:

Ungefähr zu dieser Zeit werden wir dem Großteil der restlichen Besetzung vorgestellt; Jessie Mei Lis ehrliche Polizistin Ellie, Forest Whitakers korrupter Politiker Lawrence Beaumont, Timothy Olyphants unehrlicher Detektiv Vincent und so weiter. Ehrlich gesagt erledigt der Rest der Besetzung seine anstehenden Aufgaben bestenfalls brauchbar, wobei vor allem Olyphant und Whitaker Enttäuschungen sind und das Potenzial, das wir in früheren Projekten von ihnen gesehen haben, nicht ausschöpfen können. Aber hey, bei Havoc geht es hauptsächlich darum, dass Hardy das tut, was er am besten kann, nämlich ein abgehärteter und geradliniger, harter Mann zu sein, und man kann mit Sicherheit sagen, dass er diesen Job mit Leichtigkeit erledigt.

Aber wie auch immer, zurück zur Handlung: Der zweite Akt bietet eine viel bessere Portion Film, indem er die notwendigen Emotionen, die eine Erzählung wie diese zum Überleben braucht, mit schockierenden Wendungen und viel brutaler Action ausbalanciert, die die Fans vor Freude aufschreienThe Raid lassen würde. Besonders toll ist die Szene im Nachtclub mit einem kräftigen Bass-Soundtrack im Hintergrund und zeigt, welche Höhen Havoc erreichen können, wenn es am besten ist.

Dann kommen wir jedoch zum dritten Akt. Zugegeben, ich werde sagen, dass die chaotische Sequenz in Walkers Kabine aufregend ist - lächerlich, aber aufregend - aber was folgt, ist ein wirklich enttäuschendes Ende, das einmal mehr zeigt, dass Havoc nicht so recht weiß, wie es sich zusammenhalten soll. Die abschließenden Momente sind unglaublich albern und liefern eine Szene, die die Schießerei im O.K. Corral wie ein Kinderspiel aussehen lässt. Jede Struktur und Hoffnung, die Havoc dir gibt, dass er auf dem stärkeren zweiten Akt aufbauen und einen sauberen und erfüllenden Abstieg präsentieren kann, wird in wenigen Minuten weggespült und lässt dich hohl und einfach schockiert zurück, dass die Antwort einfach darin bestand, den Film mit maximaler Gewalt zu beenden, ohne dass etwas Sinn oder Grund dahinter steckt.

Werbung:

Es ist sehr klar, dass Evans, obwohl er alle Merkmale eines denkwürdigen und interessanten, düsteren Krimi-Actionfilms aufweist, nicht die Absicht hatte, Havoc mehr als ein vergessenswertes Gewaltfest zu machen. Sicher, ein Teil der Action sticht heraus und unterhält, Hardy ist wieder einmal mühelos fesselnd und das düstere Gemälde einer Stadt, die Evans aufgebaut hat, hat viel Potenzial, aber die Geschichte und Erzählung im Mittelpunkt dieser Geschichte ist im besten Fall hauchdünn, und die Darsteller tun nicht viel, um sie aufzuwerten. Es ist kein komplettes Zugunglück von einem Film, aber es ist auch nicht annähernd so ein guter Film, wie er hätte sein können. Obwohl das in letzter Zeit bei vielen Streaming-Filmen üblich geworden ist, sollten wir also überrascht sein...?