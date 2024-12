HQ

Harbour ist eine neue Marke, die von Branchenveteranen geleitet wird, und nach dem, was Gamereactor herausfinden konnte, umfasst sie ehemalige Mitarbeiter von mehreren der absolut führenden Case-Only-Unternehmen der Branche sowie einige der Großen in allen Kategorien, und das merkt man. Das heißt, sie sind Teil des Pro Gamers Group, zu dem eine Reihe großer Marken in fast allem gehören: Noble Chairs, Ducky keyboards, Streamplify und Aerocool. Darüber hinaus haben sie keinen Hehl daraus gemacht, dass sie es in Zusammenarbeit mit mehreren der großen europäischen Verkäufer entwickelt haben, die für das Übertakten von Geräten und Gehäusen bekannt sind.

Es gibt wahnsinnig viele kleine Details in diesem neuen Havn HS 420, von Lüftern, die nicht in perforiertem Metall montiert sind, sondern echte Montagerahmen haben, die auch als strukturelle Verstrebung dienen, bis hin zur Tatsache, dass für die meisten Dinge Magnete anstelle von Plastikclips verwendet werden. Zusätzlich bekommt man eine durchgehende Glasfront und Seitenwand, was gefährlich, aber gut verarbeitet ist. Und eine VESA-Halterung ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Das habe ich noch nie gesehen, aber andererseits verstehe ich die Leute nicht, die Monitore in das Gehäuse stellen. Aber das können Sie hier tun, und mit einer kristallklaren Glasscheibe ist das kein Problem.

Werbung:

Das gesamte Gehäuse besteht eigentlich aus einer großen, riesigen perforierten Fläche mit vielen länglichen Öffnungen, die auch für Kabel verwendet werden können, und mit zugehörigen Querclips, die so gestaltet sind, dass Sie montieren können, was Sie wollen. Es ist ein sehr modularer und äußerst flexibler Ansatz, bei dem alle tragenden Elemente aus Metall sind, die man dann mit Abdeckplatten verschließen kann, so dass begrenzt Falschluft angesaugt wird. Es handelt sich wirklich um ein Zweikammerprinzip und es ist eines der wenigen Gehäuse, bei denen offensichtlich versucht wird, sich auf die Grafikkarte zu konzentrieren, nicht nur optisch, sondern auch in Bezug auf die Kühlung. Die überwiegende Mehrheit der CPUs ist heute flüssigkeitsgekühlt und es gibt oft viel Luftstrom, um den Leistungsbereich des Motherboards zu kühlen, daher ist es seltsam, dass nicht mehr Leute in diese Richtung gedacht haben.

Es gibt große Kabelkanäle mit Velcro- und Farbcodierung und etwas, das man nur als sehr vollendetes Industriedesign bezeichnen kann, in allem, vom Power-Button bis zur vertikalen GPU-Halterung. Der Boden ist angehoben und ist einer der ganz wenigen Fälle, in denen tatsächlich Luft von unten angesaugt werden kann. Die verschiedenen Metallrahmen auf der Innenseite sind mit Gummiflanschen versehen, um Vibrationen zu dämpfen, etwas, das man normalerweise immer wegschneidet und spart. Ähnlich verhält es sich mit dem Riser-Kabel für die Grafikkarte, bei dem es PCIe 5.0 gibt, das noch keine Gaming-Grafikkarten verwenden. Mit anderen Worten, zukunftssicher, auch wenn es oft relativ ist. Es gibt Gerüchte, dass die nächste Generation von Grafikkarten, die zum Zeitpunkt des Schreibens wahrscheinlich nur noch wenige Monate entfernt ist, ein Topmodell haben wird, das tatsächlich PCIe 5.0 verwendet, in diesem Fall ist dies derzeit die einzige Lösung, die dies unterstützt.

Darüber hinaus verfügt der VGPU-Slot über ein ziemlich ausgeklügeltes Setup, bei dem die kleine Glasabschirmung verwendet wird, um durch eine erzwungene vertikale Kühlung eine kalte und eine heiße Zone im Inneren des Gehäuses zu schaffen. Das bedeutet, dass man Luft von unten ansaugt, sie direkt vor der vertikal montierten Grafikkarte ausspuckt und dann die heiße Luft von der Rück- und Oberseite der Grafikkarte nach oben saugt, zusammen mit der eventuellen Wärme vom Mainboard. Dies erfordert von Natur aus eine flüssigkeitsgekühlte CPU, da die vertikal montierte GPU das Motherboard abdeckt, sodass Sie daran denken müssen, alle Kabel an Ort und Stelle zu haben und die GPU zuletzt zu montieren.

Werbung:

Es ist E-ATX-Standard und es ist Platz für eine ganze Menge. 11 Fans insgesamt, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und bis zu zwei 420-mm-Radiatoren gleichzeitig, oder drei, wenn man den unteren Rahmen verwendet, um einen Radiator anstelle von Lüftern zu montieren, die Luft ansaugen, aber das scheint weniger optimal zu sein. Es gibt vier Staubfilter, von denen zwei herausgenommen werden können, und hier ein geniales Detail: Die gesamte Deckplatte ist magnetisch und lässt sich mit einem kleinen Handgriff öffnen, denn darin sind natürlich der Startknopf, USB-Anschlüsse etc. nicht eingeklemmt. Sie sind in einer darunter liegenden Platte montiert, was die laufende Wartung und den Austausch noch einfacher macht. Auch der untere Staubfilter wird von der Seite und nicht von der Vorderseite entfernt. Das macht es einfacher, die richtige Stelle zu treffen und ihn richtig wieder hineinzuschieben, also Punkte auch für dieses kleine Detail.

Mein einziger Kritikpunkt ist, dass ein PWM-Hub etwas seltsam platziert ist, quasi als Verlängerung der Kabel vom Netzteil. Die Idee ist gut; Es ist zentral gelegen, aber auch schwer zu erreichen, wenn Sie viele Kabel zur Stromversorgung verlegen müssen. Wenn du eine flüssigkeitsgekühlte GPU hast, ist es wahrscheinlich sinnvoller, die Nicht-VGPU-Version zu kaufen, da der Airflow sonst nicht viel Sinn macht. Die VGPU-Version kostet 269 US-Dollar und die reguläre Version 199 US-Dollar, was meiner Meinung nach überraschend günstig ist. Ein absolutes Schnäppchen, würde ich sagen.

Dies ist bei weitem die beste und benutzerfreundlichste Hülle, die ich seit vielen Jahren ausprobiert habe, und glauben Sie mir, Sie werden sie nicht verpassen wollen.