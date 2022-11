Have a Nice Death erscheint im März für die Nintendo Switch

HQ

PC-Spieler hatten vielleicht bereits die Chance, den 2D-Action-Roguelike-Titel Have a Nice Death von Magic Design Studios zu spielen, da das Spiel seit einiger Zeit im Early Access auf der Plattform verfügbar ist. Aber bald werden Nintendo Switch-Besitzer in der Lage sein, in den Spaß einzusteigen, da das Spiel bereits im nächsten Jahr auf dem System debütieren wird.

Wie während der jüngsten Indie World-Sendung angekündigt, wird uns mitgeteilt, dass Have a Nice Death auf Switch landen und den Early Access verlassen und am 22. März 2023 offiziell auf dem PC debütieren wird.

Das Spiel wird zum Start für 24,99 US-Dollar verkauft, ist aber derzeit zum ermäßigten Preis von 19,99 US-Dollar für alle Switch-Besitzer erhältlich, die bis zum 21. März vorbestellen.

Die vollständige Release-Edition wird alle vorherigen Inhalte enthalten, die dem Spiel während der Early Access-Phase hinzugefügt wurden, sowie eine Reihe neuer Inhalte, darunter eine völlig neue Welt voller neuer Feinde und Bosse, gegen die man sich stellen kann.

Werfen Sie einen Blick auf den Switch-Ankündigungstrailer unten.