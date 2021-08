Haussegen in Gefahr: Gangs Beasts wackelt in Richtung Nintendo Switch

Der Partyspaß Gang Beasts fordert eure Freundschaften im Herbst 2021 auch auf der Nintendo Switch heraus. Abgesehen vom Preis (30 Euro) kennen wir noch keine Details zur hybriden Spielversion, doch ihr könnt euch ganz sicher auf einige Wutausbrüche gefasst machen. In Gang Beasts treten bis zu acht Spieler in unterschiedlichen Spielmodi gegeneinander an.

Man kämpft üblicherweise nicht nur gegen die eigenen Freunde, sondern auch gegen die Steuerung, fiese Abgründe auf den Karten und das träge Physiksystem. In dieser Ausgabe ärgert man sich darüber hinaus wahrscheinlich noch über die winzigen Tasten der Joy-Cons. Die Entwickler werden am 7. Dezember auch eine physische Handelsversion des Titels veröffentlichen, doch Preis und Umfang sind aktuell nicht bekannt.