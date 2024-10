Hauptdarsteller glaubt, Phantastische Tierwesen sei tot im Wasser

Wir wissen zwar, dass HBO und Warner Bros. sehr aggressiv darauf drängen, eine Harry-Potter-TV-Serie zu machen, aber seit dem Ende der Hauptfilmreihe war eine der wichtigsten Möglichkeiten, wie Warner Bros. versucht hat, den Kinobereich des Wizarding World zu erweitern, das Fantastic Beasts -Franchise.

Das Franchise wurde von der Kritik im Allgemeinen mäßig aufgenommen und auch bei den Ticketverkäufen war es mit einer Reihe von Turbulenzen und Kontroversen, sei es Johnny Depp, der die Rolle des Grindelwald aufgeben musste, oder die allgegenwärtigen Auseinandersetzungen um die Schöpferin J.K. Rowling und ihre Ansichten über Transgender-Personen. Während Warner Bros. entschied, dass diese Probleme nicht verhindern sollten, dass ein zweiter Film der Franchise gedreht wird, da Secrets of Dumbledore nun schon eine Weile in freier Wildbahn ist und es nirgendwo Anzeichen für einen dritten Film gibt, hat ein Hauptdarsteller jetzt über das Franchise gesprochen und erklärt, dass er nicht glaubt, dass wir noch mehr davon sehen werden.

In einem Interview mit ComicBook.com hat Eddie Redmayne, der für seine Rolle als Newt Scamander in der Serie bekannt ist, erklärt, dass er nicht damit rechnet, in die Rolle zurückzukehren.

"Ich denke, sie haben wahrscheinlich [das letzte Mal von Newt gesehen]. Das war eine sehr offene Antwort, aber ja. Und das ist alles, was ich weiß. Ich meine, man müsste mit den Leuten von Warner Bros. und J.K. Rowling sprechen, aber soweit ich weiß, war's das. Ich denke, er wird vielleicht mit einem flüchtigen Blick in die universelle Welt in Florida zurückkehren, die sie eröffnen, in der man einen Blick darauf werfen kann, was er in Paris gemacht hat."

Diese Antwort bestätigt eines: Redmayne wurde noch nicht wegen eines dritten Films angesprochen, was bedeutet, dass selbst wenn sich das in naher Zukunft ändern sollte, mit Vertragsgesprächen, Terminplanung, Dreharbeiten, wahrscheinlichen Nachdrehs, Schnitt und allem, was dazu gehört, einen Film von Grund auf neu zu machen, wir in ein paar Jahren nicht zur Fantastic Beasts -Serie zurückkehren werden, Und wenn überhaupt, werden wir das wahrscheinlich nie wieder tun.