Hauntii Vorschau: Liebe in der Schwebe

Ein Großteil der Gamescom wird damit verbracht, herumzuhetzen, um zum nächsten Termin zu kommen und zu hoffen, dass man nur fünf Minuten zu spät kommt und nicht zehn. Am Ende sind Sie müde, meistens bereit, nach Hause zu gehen, aber das bedeutet nicht, dass Sie ein Juwel nicht genießen können, wenn es auftaucht.

Hauntii war eines der letzten Spiele, die ich während meiner Zeit auf der Gamescom spielen durfte. Es ist ein Spiel über das Leben nach dem Tod. Du spawnst als titelgebende Hauntii, an einem Ort, den du nicht wiedererkennst, ohne Erinnerungen daran, wer du im Leben warst und warum du hier zurückgelassen wurdest. Schon früh erhältst du Zugriff auf deine primären Feuer- und Sprintoptionen, die es dir ermöglichen, alle schattenhaften Kreaturen zu beseitigen und der Dunkelheit auszuweichen, die sich endlos über die kleinen Lichtflecken hinaus erstreckt, denen du begegnest.

Hauntii ist kein typischer Twin-Stick-Shooter. Es geht nicht darum, dich mit Feinden zu überladen, das Gameplay hektisch zu machen oder Druck auszuüben. Es geht um eine Geschichte, die Geschichte von Hauntii, um genau zu sein, da wir mehr über sie und ihr Streben erfahren, mit den Eternianern, die im Grunde die Version von Engeln in diesem Spiel sind, hoch hinaus zu fliegen. Die Erzählung steht hier im Mittelpunkt, und das bedeutet, dass Hauntii ein langsameres, entspannteres Tempo hat, in dem Sie Zeit haben, in den wunderschönen Umgebungen zu atmen. Mit einem einzigartigen Skizzenstil für die Visuals habe ich mich mehr als einmal dabei ertappt, wie ich die Ansichten einfach still und leise genossen habe. Auch die Charakterdesigns sind großartig. Cartoonhaft und kuschelig, laden sie Sie auf eine Weise ins Jenseits ein, die es viel weniger entmutigend erscheinen lässt.

Nur weil sich das Spiel langsamer bewegt und die Grafik fantastisch ist, heißt das nicht, dass Hauntii keine Herausforderung darstellt. Du bist hier nicht nur auf einer Sightseeing-Tour und musst dich mit Feinden auseinandersetzen, auch wenn sie nicht so intensiv sind wie einige andere Twin-Stick-Shooter. Das Gameplay stützt sich auch auf die Spukmechanik, bei der du auf ein Objekt oder einen Teil der Umgebung schießen und es heimsuchen kannst. Manchmal schaltet dies einen Weg frei, den du erkunden kannst, oder verschafft dir einen Vorteil gegenüber bestimmten Feinden. Es ist eine interessante Mechanik, die verhindert, dass das Schießen zu eintönig wird.

Hauntii scheint kein unglaublich langes Spiel zu sein, da die Erfahrung etwa 10 Stunden dauert, basierend auf dem, was mir von den Entwicklern gesagt wurde. Aber bei narrativen Abenteuern wie diesem muss es sich nicht in die Länge ziehen, und es gibt eine Menge Wiederspielwert, wenn Sie alle Erinnerungen sammeln möchten, die Sie können. Es ist eine Welt, in der man sich leicht verlieren kann, eine, die sich voller Leidenschaft der Entwickler anfühlt, in allem, vom oben erwähnten visuellen Stil bis hin zu den Musikwarteschlangen. Mir wurde befohlen, meine Kopfhörer aufzubehalten, und ich bin froh, dass ich das während meiner gesamten Zeit beim Spielen von Hauntii getan habe. Sie werden nicht nur mit einem wehmütigen Soundtrack verwöhnt, der Sie in das Jenseits und all seine Geheimnisse führt, sondern es gibt auch ein großartiges Sounddesign in den Kampf- und Audiowarteschlangen für bestimmte Ereignisse. Wenn Sie sich zum Beispiel zu weit vom Licht entfernen, erzeugen sowohl das Video als auch der Ton eine beklemmende Atmosphäre, so dass es sich anfühlt, als würden Sie von den Wesen erstickt, die im Dunkeln liegen.

In einem Genre, in dem es normalerweise um rasante Kämpfe geht, ist Hauntii ein Hauch frischer Luft. Hoffentlich kann seine Erzählung allein als Stütze stehen, die stark genug ist, um es zu verkaufen, aber nach dem, was ich bisher gesehen habe, hat es einen soliden Start hingelegt.