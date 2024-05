HQ

Ich habe das Indie-Adventure-Spiel von Moonloop Games Hauntii genau im Auge, seit ich letztes Jahr die Gelegenheit hatte, das Spiel bei Summer Game Fest persönlich zu testen. Es dauerte nur ein paar Minuten, bis mich die markante Art Direction und der Jazz-Soundtrack süchtig machten, aber da diese Hands-on-Phase kurz war, war ich immer besorgt, ob die grundlegenden Spielmechaniken nach mehreren Stunden Spielzeit unterhalten können. Und es scheint, dass diese Sorge berechtigt war.

Da ich die letzten Tage damit verbracht habe, in die Welt von Hauntii einzutauchen, und im Laufe der Stunden ist mir offensichtlich klar geworden, dass das Super Mario Odyssey -ähnliche Jagdsystem nach Sammelobjekten, um das sich das Spiel dreht, mit der Zeit ins Stocken gerät. Außerdem überschatten das Fehlen einer spannenden Erzählung und ein paar Frustrationen hier und da die anderen brillanten Elemente dieses Indie-Projekts.

Die Idee von Hauntii ist, dass du in die Rolle eines Geistes schlüpfst, der bei dem Versuch, in den Himmel aufzusteigen, eine mysteriöse Welt erkunden und Erinnerungen sammeln muss, um in das entzückende und helle Reich darüber gelangen zu können. Dazu erkundest du verschiedene Orte, an denen du deine Fähigkeit nutzt, Objekte und Kreaturen zu verfolgen und zu bewohnen, um Umgebungsrätsel und Herausforderungen zu lösen, um Sammelobjekte in Form von Sternen zu erhalten, die an bestimmten Punkten verwendet werden, um Sternbilder am Himmel zu vervollständigen, dauerhafte Upgrades zu erhalten und die Fähigkeit freizuschalten, in neue Zonen zu reisen. Wie Sie sehen können, ist die Kernprämisse im Herzen von Hauntii sehr Super Mario Odyssey, aber das ist so ziemlich der Punkt, an dem die Ähnlichkeiten enden, da das Gameplay und der Kunststil in der Praxis sehr unterschiedlich sind.

Das Spuksystem ist vielleicht das beste Gameplay-Element von Hauntii. Indem du in verschiedene Teile der Umgebung springst, kannst du neue Fähigkeiten und Bewegungen nutzen, um mit der Welt zu interagieren und auf eine Weise zu erkunden, die unmöglich ist, wenn du mit Stiefeln auf dem Boden bist. Du kannst Bäume betreten und sie schütteln, um alle in ihren Ästen gefangenen Leckereien zu entfernen, Feinde verfolgen, um ihre Fähigkeiten gegen ihre Freunde zu richten, in Insekten hüpfen, um Bäume zu erklimmen und neue Höhen zu erreichen. Es gibt viele Möglichkeiten, die Welt zu verfolgen und mit ihr zu interagieren, und Hauntii ist am besten, wenn man Rätsel so angehen kann, wie man es für richtig hält.

Das Problem ist, dass die Kerngeschichte, die deine Erkundung antreibt, Schwierigkeiten hat, dich zu fesseln. Es fehlt ihm an Gewicht und Bedeutung, und der Art und Weise, wie er erzählt und ausgedrückt wird, fehlt es an Überzeugung. Es fühlt sich immer so an, als wäre die Geschichte von halber Bedeutung, eine, die nicht viel Aufmerksamkeit erfordert, und ich vermute, dass vieles davon auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass es keine gesprochenen Dialoge gibt und der einzige geschriebene Dialog durch Textfelder vorangetrieben wird, die auftauchen, wenn man mit anderen Geistern interagiert. optional. Im Wesentlichen müssen Sie der Geschichte folgen und Wege finden, sie weiter zusammenzusetzen, anstatt sie als Kernattribut der Hauntii -Erfahrung zu betrachten.

Die Rätsel in der Welt sind auch ein bisschen Hit oder Miss. Einige sind ausgezeichnet und machen viel Spaß, während andere sich wiederholen und ein wenig ermüdend sind oder so in das Spiel eingebettet sind, dass man sie wahrscheinlich mehrmals vermissen wird, bevor man merkt, dass sie überhaupt vorhanden waren, d.h. wenn sich ein Sammlerstück in der Spitze eines Baumes befindet und nicht mehr zu sehen ist. Dies ist zum Teil ein Problem mit der Art und Weise, wie Hauntii visuell angeordnet und animiert ist, denn während das oft monochromatische Farbschema ein visueller Leckerbissen ist, kann es in der Praxis ein Albtraum sein, sich darin zurechtzufinden. Die Welt verschmilzt miteinander und es kann lästig sein, Tiefe zu visualisieren, Dinge hinter anderen Dingen zu finden oder sogar allgemein an jedem Ort zu navigieren, da es keine Regionskarte gibt, der man folgen kann, und die Weltkarte für nichts anderes als das Verfolgen Ihrer Sammelobjekte nützlich ist.

Die Perspektive und die Schwierigkeit beim Navigieren wirken sich auch auf den Kampf aus, da es schwierig sein kann, präzise zu sein, wenn die Tiefe schwer wahrzunehmen und zu bewältigen ist. Es nimmt der Action ein wenig den Stachel, wenn man das Gefühl hat, dass man gegen die Steuerung kämpft, um seine Angriffe richtig zu zielen und auszurichten, aber zum Glück ist der Kampf recht einfach und nicht überwältigend, da Hauntii in erster Linie eine entspanntere Erfahrung sein soll. Dieses entspannte Thema bedeutet, dass das Tempo des Spiels die meiste Zeit etwas zu langsam ist, und die zunehmend langweiligen Erkundungs- und Rätsellösungs- und Erzählprobleme tragen auch nicht dazu bei.

Sicher, der ätherische Jazz-Soundtrack ist ein Riesenspaß und fühlt sich perfekt für diese Spielwelt an, und die Tatsache, dass man Hauntii mit verschiedenen Hüten und Kleidungsstücken anpassen kann, verleiht dem Spiel ein wenig Persönlichkeit. Dennoch kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Hauntii etwas anderes fehlt, um einige der Lücken zu füllen und den Blick von den konfliktreicheren Bereichen abzulenken. Dieses Spiel hat einen Charme, den man beim Spielen spüren kann, aber er kommt in der Praxis nie ganz zum Vorschein und obwohl ich in einigen Bereichen dieses Indie-Projekts Brillanz sehe, hat es mich auch nie ganz auf dem Weg gefesselt. So oder so, wenn Sie Videospiel-Artwork und Grafikdesign lieben, gibt es hier viel zu schätzen, da es zum größten Teil eine Wucht ist.

