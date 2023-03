Haunted Mansion verspricht Nervenkitzel und Kichern im Juli

In diesem Sommer wird Disney tatsächlich einen Horrorfilm veröffentlichen. Zugegeben, das wird nicht in die gleiche Richtung gehen wie Insidious oder The Nun oder einer dieser anderen Filme, die darauf abzielen, dich so dumm zu erschrecken, dass du eine Woche lang nicht schlafen kannst. Vielmehr steigt Disney in das Genre ein, indem es einen komödiantischen Blickwinkel einnimmt, und tut dies mit Hilfe einer wirklich gestapelten Besetzung.

Bekannt als Haunted Mansion, wird dieser Film im Juli in die Kinos kommen (am 28., um genau zu sein) und die Geschichte einer Frau und ihres Sohnes erzählen, die eine Gruppe verrückter "spiritueller Experten" angeheuert haben, um ihnen zu helfen, ihr Haus von Geistern, Ghulen und allen anderen Arten von "übernatürlichen Hausbesetzern" zu befreien. , wie es in der Inhaltsangabe des Films heißt.

Mit Auftritten von Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, LeKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Jamie Lee Curtis und sogar Jared Leto entwickelt sich dieser Film zu einem Film, auf den man diesen Sommer achten sollte.

Seht euch unten den Trailer und das Poster zu Haunted Mansion an.