Haunted Mansion möchte ein gruseligeres Disney-Erlebnis als üblich bieten

Disney hat uns im Laufe der Jahre einige großartige familienfreundliche Filme geschenkt, aber nach dem neuesten Trailer für Haunted Mansion zu urteilen, könnte dies einer sein, für den Sie darüber nachdenken sollten, die Kinder zu Hause zu lassen.

Der vollständige Trailer zeigt noch einmal die gestapelte Besetzung, darunter LaKeith Stanfield, Danny DeVito, Owen Wilson, Rosario Dawson, Winona Ryder, Jared Leto, Jamie Lee Curtis, Tiffany Haddish und mehr, und sieht, wie sie entweder versuchen, Geister und Ghule zu exorzieren oder die Exorzisten zu erschrecken.

Mit einer riesigen Auswahl an gruseligen Geistern, die alle in einem Haus spielen, das sich zu drehen und zu verändern scheint, scheint dieser Disney-Film wirklich ein reiferes Thema zu haben, aber wir werden wissen, wie er sich in Zukunft mit Sicherheit entwickelt, da Haunted Mansion am 28. Juli in den USA und am 11. August in Großbritannien in die Kinos kommt.