Haunted Mansion landet im Oktober auf Disney+

Der einzige Vorteil von Disney-Filmen, die es an den Kinokassen scheinbar schwer haben, ist, dass sie letztendlich ziemlich bald nach ihrem Kinostart zu Disney+ kommen. Elemental wartete etwa drei Monate zwischen der Premiere in den Kinos, bevor sie planten, diese Woche zum Streamer zu kommen, The Little Mermaid dauerte etwa vier Monate, Marvel-Streifen haben ebenfalls etwa vier Monate gedauert, und für Haunted Mansion sind es etwa zwei Monate (für das europäische Publikum).

Disney hat angekündigt, dass Haunted Mansion am 4. Oktober zu Disney+ kommen wird, was für ausländische Zuschauer, die bis Mitte August warten mussten, um den Film auf der großen Leinwand zu sehen, weniger als zwei Monate dauerte.

Der einzige andere aktuelle Disney-Film, der sein Veröffentlichungsdatum auf Disney+ noch nicht bekannt gegeben hat, ist Indiana Jones and the Dial of Destiny, aber wenn der jüngste Trend etwas ist, erwarten Sie den Film eher früher als später auf dem Streamer.