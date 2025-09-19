Haunted Hotel: Staffel 1

Netflix hat sich zu einer großartigen Anlaufstelle für Animationsfans entwickelt. Egal, ob es sich um traditionellere Cartoons, originelle Anime oder irgendetwas dazwischen handelt, du kannst immer etwas Aufregendes oder Neues auf dem Streamer finden. Im September ist eine der großen Ergänzungen Haunted Hotel, wobei es sich um eine Serie handelt, die von Ex-Rick and Morty und Archer Autor Matt Roller kreiert wurde und auch von mehreren Rick and Morty und Community Führungskräften produziert wird. Unnötig zu erwähnen, dass hinter dieser Serie eine Menge Comedy-Expertise (und noch dazu animierte Comedy) steckt, daher stellt sich die Frage, ob sie die Landung hält.

Nachdem ich die gesamte 1. Staffel von Haunted Hotel gesehen habe, bin ich ehrlich gesagt etwas enttäuscht. Es ist ohne Frage eine leicht verständliche und verdauliche Fernsehserie, aber sie entlockt nicht ganz das gleiche Maß an Schmunzeln und sogar lautem Lachen wie viele ihrer Konkurrenten. Es gibt Momente, die beim Zuschauer ankommen, typischerweise rund um die Figur von Abaddon, einem ewigen Dämon, der im Körper eines Jungen aus dem 18. Jahrhundert gefangen ist, aber im Allgemeinen landet der Humor nicht auf die gleiche Weise wie Big Mouth, F Is for Family, BoJack Horseman und ähnliches, und das ist, wenn wir nur über animierte Netflix-Comedy-Shows sprechen.

Wie auch immer, die Handlung von Haunted Hotel ist eine ziemlich einfache, in der es nicht wirklich eine wichtige treibende Kraft gibt, die die Geschichte auf episodischer Basis vorantreibt. Tatsächlich verschwendet sie keine Zeit damit, die vorliegende Situation zu erklären, die Serie beginnt gerade erst und erwartet, dass Sie die Prämisse zusammensetzen, die sich um eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern dreht, die versucht, ein Haunted Hotel zu führen, das ihr von ihrem verstorbenen Bruder hinterlassen wurde, der jetzt einer der Geister ist, die die Gegend bewohnen. Es ist der gleiche Aufbau wie bei den meisten animierten Comedy-Shows, bei denen jede Episode eine einzigartige Handlung hat, die das Ganze sehr lose miteinander verbindet.

Auch hier funktioniert und funktioniert es als Prämisse und die Idee hinter der Serie führt zu einigen lustigen und unterhaltsamen Handlungssträngen und Erzählsträngen. Aber gleichzeitig warte ich meistens darauf, dass Haunted Hotel den nächsten Schritt macht und Fuß fasst und eine wirklich urkomische und witzige Show wird, was ihr nie ganz gelingt. Er spielt mit lustigen Ideen und seine Charaktere sind einzigartig genug, um herauszustechen, aber abgesehen von dem Dämon Abaddon, der einige wirklich lustige Dinge tut, versagt ein Großteil des restlichen Humors entweder oder basiert so stark auf lächerlichen Charakter-Archetypen, dass er einfach nicht von Natur aus lustig ist. Auf diese Weise ist es ein bisschen wie Rick and Morty, denn während Pickle Rick einmal lustig ist, ist es keine grob lustige Idee, die einen Witz lange tragen kann. In Haunted Hotel gilt das Gleiche beispielsweise für das wiederkehrende Candlehead.

Was ich mag, ist, wie Haunted Hotel viele ikonische Horror-Tropen parodiert und satirisch interpretiert. Es gibt einen Slasher-Mörder, der eine Kelle schwingt, leichenraubende Kreaturen, höllische Kultisten, übernatürliche Dokumentarfilmer und so weiter. Es ist eine unterhaltsame Art, sich über den Horror als Ganzes lustig zu machen, ohne zu absurd zu sein, wie es zum Beispiel bei Scary Movie -Filmen der Fall ist.

Und was die Animation betrifft, so ist sie ziemlich untypisch für das, was wir von Netflix-Produktionen erwarten. Es ist gut animiert und farbenfroh und vollgepackt mit vielen Details, aber erwarten Sie nichts Besonderes oder Ähnliches wie das, was Arcane als Vergleichspunkt bietet. Auch die Darbietungen sind in Ordnung, kommen aber nicht so gut rüber, sei es für die Hauptdarsteller wie Will Forte, Eliza Coupe und Skyler Gisondo oder sogar für die Gastauftritte mit Kumail Nanjiani und vielen mehr.

Alles in allem kommt Haunted Hotel also wie eine eher normale und sogar sichere animierte Netflix-Serie daher. Es tut nicht viel, um sich von der Masse abzuheben, aber es ist einfach zu konsumieren und unterhaltsam genug, dass es eine ganz einfache Aufgabe ist, die 10 Episoden von weniger als fünf Stunden durchzustehen. Ist es eine würdige Ergänzung auf Ihrer Watchlist für die gruselige Jahreszeit? Sicher. Werden Sie sich verzweifelt nach einer zweiten Staffel sehnen? Die Jury ist sich darüber nicht einig.