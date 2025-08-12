Haunted Hotel ist eine Netflix-Zeichentrickserie des Autors von Rick and Morty

Netflix hat sich zu einer Art Hotspot für animiertes Fernsehen und Film entwickelt, und im September wird sich das nur noch verbessern. Wir haben jetzt Haunted Hotel kennengelernt, eine kommende Serie, die sich um eine alleinerziehende Mutter dreht, die ein Hotel führen möchte, das... Von verschiedenen Geistern und Gespenstern heimgesucht.

Die Serie wurde von Matt Roller, einem der Autoren von Rick and Morty, geschrieben und zeigt einige interessante Namen, wie Will Forte, Eliza Coupe, Skyler Gisondo, Natalie Palamides und Jimmi Simpson.

Was die Handlung betrifft, so erfahren wir: "Die animierte Comedy-Serie für Erwachsene, die von Matt Roller kreiert wurde, dreht sich um eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die Schwierigkeiten hat, das Undervale zu führen, ein Hotel, in dem es zufällig spukt. Zum Glück hat sie Hilfe von ihrem entfremdeten Bruder... der jetzt einer der Geister ist und glaubt, dass seine Phantomkollegen ziemlich gute Ideen haben."

Die Serie wird auch von einer Reihe von ausführenden Produzenten unterstützt, die von Rick and Morty kommen, darunter Dan Harmon, Steve Levy und Erica Hayes, wobei Chris McKenna von Spider-Man: No Way Home in der gleichen Rolle ebenfalls beteiligt ist.

Wenn Haunted Hotel Premiere hat, wird die Serie am 19. September debütieren, und ihr könnt den Trailer dazu unten sehen.