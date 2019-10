Haunted Hallows: Rocket League arbeitet mit Stranger Things zusammen

Psyonix hat kürzlich das Oktober-Update für Rocket League besprochen und stellt darin weitere Halloween-Inhalten bereit, die im Rahmen des jährlichen Haunted-Hallows-Events in das Spiel gelangen. In diesem Jahr dürfen sich Freunde des Raketenfußballs auf eine Zusammenarbeit mit der erfolgreichen Netflix-Serie Stranger Things freuen. Auf allen Plattformen beginnt die Kollaboration am 14. Oktober, sie dauert etwa einen Monat an.

Spieler verdienen sich in abgeschlossenen Online-Matches sogenanntes Candy Corn, mit denen man sich verschiedene thematische Accessoires rund um die Mystery-Show kauft. Ganz "normale" Halloween-Items wird es in dieser Zeit ebenfalls geben. Ansonsten hat sich Psyonix noch den Spaß erlaubt und eine umgedrehte Version der Farmstead-Arena während des gesamten Events in die Arena-Rotation einzubauen. Haunted Hallows schließt seine Pforten am 11. November, die gesammelten Candy Corns dürft ihr im Shop bis zum 14. November ausgeben.