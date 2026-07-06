Hatsune Miku: Starry Party verkündet

Die virtuelle Sängerin Hatsune Miku ist seit mehreren Jahren weit über die japanischen Grenzen hinaus bekannt, und dank einer engen Zusammenarbeit mit Sega ist sie auch ein großer Name in der Spielewelt, wo wir sie nicht nur in der Project Diva-Reihe, sondern auch als erste Gastfigur in Sonic Racing: Crossworlds gesehen haben.

Nun wurde ein neues Spiel mit ihr angekündigt, nämlich Hatsune Miku: Starry Party (entwickelt von Good Smile Company), das, wie der Name schon sagt, ein Partyspiel ist. Nach den begrenzten verfügbaren Informationen können bis zu sechs Personen gleichzeitig spielen, und das Grafikdesign basiert auf Nendoroid, dem japanischen Pendant zu Funko Pop.

PC und Switch 2 sind bisher die einzigen bestätigten Plattformen für Hatsune Miku: Starry Party, und den ersten Trailer könnt ihr euch unten ansehen.