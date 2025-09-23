Hatsune Miku ist angekommen für Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Technisch gesehen ist Sonic Racing: Crossworlds noch nicht einmal veröffentlicht worden, und nur diejenigen, die vorbestellt haben und somit ein paar Tage Vorsprung hatten, sind einsatzbereit. Das hindert Sonic Team und Sega jedoch nicht daran, einen neuen Charakter für das Spiel zu veröffentlichen.

Wir haben bereits über das ehrgeizige Ziel berichtet, jeden Monat einen kostenlosen Treiber für das Spiel zu veröffentlichen, und es scheint, dass sie es ernst meinen. Daher wurde die zuvor bestätigte Hatsune Miku nun an Sonic Racing: Crossworlds Fans ausgeliefert und kann ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden.

Für alle Normalsterblichen, die Sonic Racing: Crossworlds noch nicht vorbestellt haben, erscheint es am 25. September. Wir haben es bereits getestet, und Sie können hier lesen, was wir denken.

Auch... Vergessen Sie nicht, kostenlose Inhalte zu beanspruchen, indem Sie ein Sega -Konto erstellen.