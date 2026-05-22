Hatsune Miku bekommt offizielle kabellose Ohrhörer

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In einer auf Chinesisch verfassten Pressemitteilung, die von Dexerto berichtet wurde, bekommt Hatsune Miku offizielle kabellose Ohrhörer. Aus westlicher Sicht gibt es leider ein Problem. Diese Zusammenarbeit zwischen dem chinesischen Audiounternehmen MOONDROP und Hatsune Miku ist derzeit nur in China verfügbar.

Hatsune Miku-Merch gibt es schon von PC-Peripheriegeräten, leuchtenden Angelruten, Miku-inspirierten Sportwagen bis hin zu gigantischen Projektionen, die auf Wolkenkratzern in Tokio erscheinen. Diese Ohrhörer versprechen, "Hatsune Mikus klassisches V3-Design mit ihrer charakteristischen türkisfarbenen Farbpalette und dem ikonischen 01-Branding neu zu gestalten". Und vergessen wir nicht die Lauch-Tragetasche.

Enthalten sind Bluetooth-6.0-Unterstützung, LHDC-High-Definition-Audio, adaptive aktive Geräuschunterdrückung, KI-Rauschunterdrückung für Anrufe und ein Gaming-Modus mit niedriger Latenz. Diese Ohrhörer geben dir bis zu 12,5 Stunden Spielzeit und dank des Lauch-Ladegeräts bis zu 41 Stunden.

Wie bereits erwähnt, sind diese Ohrhörer derzeit nur in China erhältlich.