Hat Xbox etwas mit Banjo-Kazooie zu tun?

Wir greifen hier wahrscheinlich nach Strohhalmen, aber wir sind genauso ausgehungert von Banjo-Kazooie wie alle anderen. Daher konnten wir nicht umhin, zu bemerken, dass der offizielle Xbox-Account von Australien und Neuseeland gestern ein Bilderrätsel geteilt hat, das Sie unten sehen können.

Die Antwort ist natürlich Banjo-Kazooie (obwohl wir nicht die einzigen sein können, die das Wort "sterben" sehen, oder?), was zu mehreren Spekulationen über eine Rückkehr des Duos führte. Microsoft hätte wissen müssen, dass es dazu führen würde, dass die Leute denken, dass etwas mit der Serie passiert, sonst ist es nur Trolling und enttäuscht die Fans (was schon so oft passiert ist).

Obwohl wir der Meinung sind, dass daraus keine Erwartungen erwachsen sollten, sind wir weniger als zwei volle Monate von Geoff Keighleys Summer Game Fest und dem Xbox Summer Showcase 2023 entfernt. Wenn Microsoft etwas ankündigt, das mit Banjo-Kazooie zu tun hat und einen Hype aufbauen möchte, wäre jetzt ein perfekter Zeitpunkt dafür.

Was haltet ihr davon, wird Banjo-Kazooie im Juni eine Ankündigung bekommen?