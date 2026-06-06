Hat Rebel Wolves gerade eine The Blood of Dawnwalker Fortsetzung bestätigt?

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In einer eher ungewöhnlichen Wendung begann der Trailer, als der Entwickler Rebel Wolves dieses Jahr auf dem Summer Game Fest auftrat, um mehr von ihrem kommenden ambitionierten Vampir-Actiontitel The Blood of Dawnwalker zu zeigen, mit einer Szene in der Gegenwart, in der wir eine Version des Protagonisten Coen erleben konnten, der im scheinbar 21. Jahrhundert lebt. Warum ist das merkwürdig? Weil The Blood of Dawnwalker ein mittelalterliches Setting hat...

Es stellte sich heraus, dass dahinter ein Plan steckte, denn Spielleiter Konrad Tomaszkiewicz betrat die Bühne, um Folgendes konkret zu erklären:

"Der erste Teil, das CGI, zeigt, wohin unsere Saga führt, ein Abenteuer in der Gegenwart. Der folgende Gameplay-Abschnitt stammt aus unserem aktuellen Spiel und ist eine Ursprungsgeschichte von Coen."

Natürlich deutet das darauf hin, dass es in Zukunft noch mehr aus der Welt von The Blood of Dawnwalker geben wird und dass wir schließlich eine weitere Folge bekommen werden, die das mittelalterliche Setting gegen ein modernes ersetzt, in dem Coen immer noch von derselben Bedrohung gejagt wird, die ihn vor Jahrhunderten quälte.

Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, was ihr von dieser Situation haltet? Verpassen Sie auch nicht unsere neueste Vorschau des Spiels vor dem Start am 3. September.