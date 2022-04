Hat Microsoft uns einen Hinweis auf die Verkaufszahlen der Xbox Series S/X gegeben?

HQ

Im Gegensatz zu Sony, verrät Microsoft eigentlich nicht die Verkaufzahlen der Xbox-Konsolen. Während der Xbox One-Ära hätte der Vergleich mit den Verkaufszahlen der PS4 wohl auch keinen großen Spass gemacht. Aber die Xbox steht mittlerweile wieder besser da und Microsoft hat angefangen ein paar Zahlen zu nennen und das nicht nur über Spielerzahlen und Gamepass-Abonnenten.

Wir haben noch keine offiziellen Verkaufszahlen, aber Niko Partners Anlayst Daniel Ahmad hat im Januar in einem Tweet von "vermutlich 12 Millionen ausgelieferten Konsolen" gesprochen. Und es scheint ganz so, als wäre seine Einschätzung recht nah an der Realität gewesen.

Über das Wochenende hat Xbox Marketing Boss Aaron Greenberg einen Post von VGChartz retweeted:

"Xbox Series X|S vs Xbox 360 Vergleich der Verkaufszahlen während der ersten 17 Monate:

XSX|S: 13.87M

X360: 9.38M

Nach 17 Monaten hat die Xbox Series 4,49 Millionen Einheiten mehr als die Xbox 360 im gleichen Zeitraum verkauft"