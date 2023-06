Hat Marvel's Spider-Man 2 Mikrotransaktionen?

HQ

Wir wissen endlich, dass Marvel's Spider-Man 2 am 20. Oktober starten wird. Es besteht so gut wie keine Chance, dass es sich verzögert. Wie kann ich mir dessen so sicher sein? Zunächst einmal haben meine Quellen bei PlayStation gesagt, dass das Spiel hauptsächlich intern ab September verschoben wurde, um zu vermeiden, dass die anderen erwarteten Spiele in diesem Monat auf den Markt kommen. Das zweite ist, dass das American Entertainment Software Rating Board eine Altersfreigabe für das Spiel festgelegt hat, was es selten tut, bevor das Spiel im Grunde fertig ist.

Die ESRB-Bewertung zeigt auch, dass der dunklere Ton von Marvel's Spider-Man 2 nicht unbedingt bedeutet, dass es gewalttätiger sein oder erwachsenere Themen haben wird, da das PlayStation 5-Exklusivspiel - genau wie seine Vorgänger - mit T für Teenager bewertet wurde (was so gut wie bestätigt, dass es die 16+-Bewertung von PEGI erhalten wird), weil es "Blut", "Drogenreferenz", "Milde Sprache" und "Gewalt" enthält. Um genauer zu sein:

"Charaktere schlagen, treten und werfen sich während der Kämpfe hauptsächlich gegenseitig; zentrale Charaktere können spezielle symbionten- und elektrizitätsbasierte Angriffe auf Feinde anwenden. Einige Feinde benutzen während des Kampfes Pistolen und/oder Maschinengewehre; Schüsse führen manchmal zu kleinen Blutspritzern. Zwischensequenzen zeigen weitere Fälle von Gewalt/Blut: ein Charakter, der zu Tode gewürgt wird; eine Leiche umgedreht; Blutstropfen auf einem Blatt. In einigen Verbrechensmissionen sind Charaktere zu sehen, die namenlose Drogen gegen Waffen eintauschen. Drogenpackungen sind im Kofferraum eines Autos zu sehen. Die Wörter "pr*ck" und "a*s" erscheinen im Spiel."

Ziemlich harmlos, aber es gibt auch eine etwas überraschende Sache, die in der Bewertung enthalten ist. Genau wie Starfield wird Marvel's Spider-Man 2 anscheinend "In-Game-Käufe" haben. Weder die PS4-Version von Spider-Man: Miles Morales noch die Game of the Year Edition von Spider-Man erhielten diese Bemerkung, aber die PS5-Version von Miles' Abenteuer und die reguläre Version von Spider-Man schon. Dies lässt mich glauben, dass Insomniac einige der Vorbesteller-Boni separat verkaufen wird und die Möglichkeit hat, später im Spiel und/oder in Erweiterungen auf die Deluxe Edition zu upgraden, aber ich habe Sony kontaktiert, um hoffentlich eine Klärung zu erhalten.