Hat James Woods gerade eine Hades Repressalie in Kingdom Hearts IV angedeutet?

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Fans haben jahrelang auf irgendein sinnvolles Update zu Kingdom Hearts IV gewartet, und bei der gestrigen Nintendo Direct Showcase haben wir endlich genau das bekommen, als das Projekt wieder auftauchte, einen neuen Trailer präsentierte und bestätigte, dass es "zum Launch" auf der Switch 2 erscheinen wird, wann auch immer das sein wird. Wir haben keine Ahnung vom Launch-Zeitfenster, was bedeutet, dass es 2027 oder vielleicht sogar darüber hinaus liegen könnte, aber die Tatsache, dass das Spiel tatsächlich erschienen ist, deutet darauf hin, dass es näher als weiter entfernt ist.

Apropos Kingdom Hearts IV fehlen uns auch viele feste Informationen darüber, welche Disney-Charaktere im Spiel vorkommen werden. Der Trailer konzentrierte sich hauptsächlich auf Sora und einige der anderen menschlichen Ikonen, aber Donald Duck und Goofy tauchten kurz auf, was bedeutet, dass wir wissen, dass diese beiden Legenden präsent sein werden.

Darüber hinaus scheint ein Charakter wahrscheinlich für einen Auftritt zu sein: Hades. Der Hercules-Bösewicht könnte auf dem Plan stehen, und das sagen wir, während der amerikanische Schauspieler James Woods in den sozialen Medien seine Beteiligung an Kingdom Hearts IV angedeutet hat.

"Ich habe vielleicht ein bisschen Insiderwissen dazu. Ich sage nur, es ist großartig und vielleicht eines der besten der Serie."

Woods sprach Hades im Animationsfilm, aber auch in vielen Videospielen, nicht zuletzt in Kingdom Hearts III und Disney Speedstorm. Natürlich deutet diese Aussage darauf hin, dass Hades für KH4 zurückkehren wird, denn warum sonst sollte Woods Insiderwissen über den kommenden Titel haben?

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