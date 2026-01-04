Hat Jack Ryan vorhergesagt, was in Venezuela passieren würde? Fans vergleichen Fiktion und Realität

HQ

In den Stunden nach der US-Operation, die zur Festnahme des venezolanischen Führers Nicolás Maduro führte, begannen Nutzer sozialer Medien unerwartete Parallelen zur Popkultur zu ziehen (Nike ist eine davon). In diesem Fall wandten sich die Nutzer dem politischen Thriller Tom Clancy's Jack Ryan von Amazon Prime zu. Ausschnitte aus der zweiten Staffel der Serie überschwemmten die sozialen Medien, wobei Nutzer vermuteten, die Serie habe die sich entwickelnde Krise in Venezuela auf unheimliche Weise "vorhergesagt".

Die Vergleiche gewannen an Bedeutung, als Präsident Donald Trump bestätigte, dass US-Streitkräfte nächtliche Angriffe durchführten und Maduro festnahmen, und später ein Bild teilte, das den venezolanischen Führer mit verbundenen Augen an Bord eines US-Kriegsschiffs zeigte. Später wurden Maduro und seine Frau Cilia Flores nach New York geflogen und in Bundesgewahrsam übergeben, was Washingtons direkteste Intervention in Lateinamerika seit der Invasion Panamas 1989 markierte.

Nutzer sozialer Medien verwiesen schnell auf Jack Ryan Staffel 2, die 2019 veröffentlicht wurde und sich um eine von den USA unterstützte Operation gegen einen fiktiven venezolanischen Präsidenten dreht, nachdem Korruption, Wahlmanipulation und autoritäre Herrschaft vorgeworfen wurden. Der am häufigsten geteilte Clip ist natürlich der, den Sie unten sehen können, in dem Jack Ryan über die Interessen spricht, die in Venezuela auf dem Spiel stehen.

HQ

Die Ähnlichkeiten reichen jedoch von einer Vorhersage ab. Die Serie zeigte nicht Nicolás Maduro oder die konkreten Ereignisse, die sich an diesem Wochenende ereigneten. Stattdessen wurde die Handlung von realen Berichten aus den 2010er Jahren inspiriert, als Venezuelas wirtschaftlicher Zusammenbruch, umstrittene Wahlen und politische Repression die internationalen Schlagzeilen dominierten. Die Schöpfer der Serie griffen auf bestehende geopolitische Ängste zurück, anstatt zukünftige Ereignisse vorherzusagen.

Dennoch zeigt die erneute Aufmerksamkeit, wie prophetisch Fiktion wirken kann, wenn reale Krisen vertraute Erzählungen widerspiegeln. Während Venezuela in ein unsicheres neues Kapitel eintritt und die Vereinigten Staaten eine vorübergehende Rolle bei der Überwachung eines politischen Übergangs signalisieren ("Wir werden das Land regieren, bis wir einen sicheren, angemessenen und umsichtigen Übergang durchführen können", sagte Trump heute), ist Jack Ryan nicht als Kristallkugel, sondern (vielleicht) als Erinnerung an die Themen aufgetaucht, die in diesem Tag gezeigten Clip behandelt werden.