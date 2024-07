Hat George R.R. Martin gerade bestätigt, dass eine Elden Ring -Adaption in Arbeit ist?

HQ

George R.R. Martin hat gerade seine Hände in einer Vielzahl von Kuchen. Der berühmte Autor arbeitet nicht nur an weiteren geschriebenen Werken, die in Westeros spielen - einschließlich des mit Spannung erwarteten Buches Winds of Winter - er ist auch an den Live-Action-Adaptionen von Fire and Blood (House of the Dragon ) und der kommenden The Hedge Knight -Serie beteiligt und arbeitet an einigen anderen Nicht-Westeros-Projekten für HBO.

Aber es scheint, als ob der Autor noch mehr Projekte in Arbeit hat, denn nach den jüngsten Gerüchten über die Möglichkeit, dass Elden Ring in einen Film oder eine Fernsehserie adaptiert wird, hat Martin in seinem Blog vielleicht bestätigt, dass dies kommen wird.

"Oh, und über diese Gerüchte, die Sie vielleicht über einen Spielfilm oder eine Fernsehserie gehört haben, die auf Elden Ring... Ich habe nichts zu sagen. Kein Wort, nein, nichts, ich weiß nichts, du hast nie einen Piep von mir gehört, Mama, Mama, Mama. Was für ein Gerücht?«

Martin war mit Elden Ring als einer der Schöpfer des Spiels verbunden, obwohl seine genaue Beteiligung unklar ist. Es wird spekuliert, dass er bei der Konstruktion der Geschichte und Erzählung des Spiels eine entscheidende Rolle gespielt hat, aber die genauen Einzelheiten wurden nie bestätigt. Wenn Elden Ring eine Adaption erhält, wird man sich zweifellos deutlich mehr auf Martins Erfahrung in diesem Geschäft stützen.

