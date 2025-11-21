Hat Geoff Keighley wirklich gerade einen Half-Life 3 Teaser gepostet? Da ist etwas Verborgenes...

HQ

Half-Life 3 wird seit Jahrzehnten erwartet, und in den letzten Tagen haben sich die Gerüchte über eine bevorstehende Ankündigung verstärkt, nachdem Valve letzte Woche die Dampfmaschine vorgestellt hat. Aus heiterem Himmel hat Geoff Keighley ein Bild gepostet, das andeutet, dass Half-Life 3 tatsächlich real ist und daher wahrscheinlich bei den Game Awards 2025 enthüllt wird... Oder davor.

Um 17:32 MEZ postete Keighley ohne Kontext einen Screenshot, der zwar unidentifiziert ist, aber dem Black Mesa-Portal sehr ähnlich sieht, insbesondere der Resonance Cascade aus Half-Life, der Öffnung eines Portals, das den Eintritt außerirdischer Kreaturen aus einer anderen Dimension ermöglichte.

Die Realität hinter dem Bild... Träume weiter (vorerst)

Ist es Half-Life 3 ? Nun, wenn man genau auf die Portalfüße schaut, sieht man The Game Awards-Statuen, die in dieser Sci-Fi-Ästhetik etwas fehl am Platz sind, die ehrlich gesagt wie Half-Life aussehen könnte, aber auch sehr generisch wirkt.

Und es stellte sich heraus... eine Fortnite-Insel, auf der Spieler direkt im Spiel für ihre GOTY 2025 abstimmen können:

Wir wissen, dass Keighley dafür bekannt ist, Fans zu necken. Erst vor vier Tagen postete er einen Screenshot einer Steam-Startseite und bat die Fans, auf Steam zu gehen und für die Game Awards abzustimmen, die schnell bemerkten, dass er ein Spiel auf der Wunschliste hatte. Auf Nachfrage des beliebten Gaming-Fans Wario64 antwortete Keighley mit dem Emoji "verdächtige Augen".

Glauben Sie, dass Geoff Keighley wirklich Bilder zeigt, die mit Half-Life 3 zu tun haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und spekuliert weiter!