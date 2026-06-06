Hat der Until Dawn-Film heimlich Until Dawn 2 angedeutet?

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Until Dawn 2 wurde kürzlich während Sonys State of Play angekündigt und verlagert den Horror von schneebedeckten Bergen auf die viel tropischere Akashima-Insel.

In der Verfilmung Until Dawn, die letztes Jahr veröffentlicht wurde, gibt es eine kurze Sequenz, in der die Charaktere Dokumente und Karten zu einer mysteriösen Insel im Pazifik untersuchen, und mehrere Fans (darunter Reddit-Nutzer jvirant21) haben Ähnlichkeiten mit der Akashima-Insel festgestellt, die nun im Spiel vorkommt. Folglich wird spekuliert, dass der Film bereits einen frühen Hinweis auf das Setting der Fortsetzung eingeschleust hatte.

In der Fortsetzung folgen wir einer Gruppe von Geisterjägern hinter dem beliebten paranormalen Kanal Dead True, die ihre Karrieren auf gefälschten Horror-Segmenten aufgebaut haben. Als sie jedoch für ihre erste richtig finanzierte Folge auf eine verlassene tropische Insel geschickt werden, wird schnell klar, dass alle Geister, Flüche und unheilvollen Schatten keine Spezialeffekte und schlechte Schauspielerei mehr brauchen, um echt zu wirken.

Das Spiel wird von Firesprite statt von Supermassive Games entwickelt und wird als eigenständige Fortsetzung mit neuer Besetzung, neuen Umgebungen und derselben Art von wahlbasiertem Horror beschrieben, bei dem deine Entscheidungen entscheiden, wer die Nacht überlebt. Until Dawn 2 soll nächstes Jahr auf der Playstation 5 erscheinen.