Hat Dan Trachtenberg einen dritten Predator-Film in Arbeit?

Predator war ziemlich altbacken und ging nirgendwohin, bevor Regisseur Dan Trachtenberg die Zügel des Franchise in die Hand gab, um das gut aufgenommene Prey zu machen. Tatsächlich erwies sich dieser Film als so erfolgreich, dass er grünes Licht erhielt, noch mehr Predator Projekte zu machen, was bereits zu dem gut rezensierten Animationsfilm Predator: Killer of Killers führte, bevor er uns im November für Predator: Badlands zum Live-Action-Format zurückführte. Es schien, als wären dies die beiden Predator Filme, die Trachtenberg im Tank hatte, aber vielleicht waren es nie nur zwei...?

Im Gespräch mit dem SFX Magazin (danke, GamesRadar+) scheint Trachtenberg anzudeuten, dass ein drittes Predator -Projekt ebenfalls in der Pipeline ist, und dass dies das Projekt ist, auf das er sich am meisten freut.

"Nachdem Prey herauskam und ich anfing, über Fortsetzungen nachzudenken, gab es drei Ideen, die ich hatte. Killers ist einer, Badlands sind zwei und der dritte ist etwas anderes. Der Grund, warum ich mich besessen fühlte, sie zu machen, und warum ich mich beeilte - ich habe zwei auf einmal gemacht, weil ich es konnte, ich konnte Multitasking mit Animation - war, dass ich so begierig darauf war, zum dritten Ding zu kommen."

Er fährt fort: "Es gibt viele coole Ideen da draußen und keine davon ist einfach so: 'Oh, wir müssen den nächsten Teil dieser Geschichte sagen, weil er erfolgreich war.' Es ist alles so: 'Wow, das hat noch niemand in der Science-Fiction gemacht. Niemand hat das in Predator geschafft. Niemand hat das mit der Kreatur gemacht', all diese Ideen entstehen aus diesem Instinkt. Also, ja, es gibt definitiv eine dritte Sache, zu der ich gerne kommen würde, wenn Badlands fertig ist."

Trachtenbergs Formulierung deutet darauf hin, dass dieses dritte Projekt etwas weiter entfernt ist als die anderen, da er sich im Moment darauf zu konzentrieren scheint, Badlands aus der Tür zu bekommen. Dennoch scheint es angesichts der Anerkennung, die seine ersten beiden Predator -Projekte erhalten haben, nicht unwahrscheinlich, dass nach Badlands im November etwas anderes grünes Licht erhalten wird.

